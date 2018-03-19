МИД Австрии о "выборах" в Крыму: Отданные на полуострове голоса являются недействительными

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Карин Кнайссль

Карин Кнайссль

В МИД Австрии заявили, что голоса, отданные на "выборах" президента РФ в аннексированом Крыму, не могут считаться действительными.

Об этом перед началом заседания глав МИД Евросоюза заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.

"Федеральный президент Ван Дер Беллен (ранее - Ред.) указал, и это также позиция австрийского правительства, что голоса, отданные в аннексированных вопреки международному праву регионах, не могут считаться действительными", - цитирует Кнайссль Европейская правда.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

 

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