МИД Австрии: Нет стопроцентных доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока нет стопроцентных доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.

Кнайсль отметила, что вероятность причастности РФ к отравлению Скрипалей весьма велика, но пока нет стопроцентных доказательств. Поэтому Вена не будет высылать российских дипломатов, как это сделали страны ЕС и США.

"Все еще нет стопроцентных доказательств того, что ответственность (за отравление Скрипаля – Ред.) лежит на России", - цитирует министра Kurier.

Исходя из этого, Австрия будет придерживаться иного подхода к России, чем подавляющее большинство стран ЕС и США.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов, по примеру большинства стран ЕС.

"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - заявил Курц.

На данный момент 21 страна уже объявила о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.