Западные спецслужбы фиксируют расширение скрытых угроз со стороны России, которые не предусматривают прямого военного столкновения, но направлены на системную дестабилизацию через косвенные методы воздействия.

Об этом сообщает The Independent.



Новая руководительница британской разведки MI6 Блез Метревели заявила, что Кремль формирует комплексную модель угроз, продвигая нестабильность за пределы собственных границ. По ее оценке, Москва сознательно разрушает негласные правила ведения конфликтов, создавая эпоху неопределенности.

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В публикации отмечается, что речь идет не об открытых ударах, а о действиях в так называемой «серой зоне» — операции, которые сложно напрямую связать с государством-инициатором.

Речь идет о диверсиях, заказных убийствах, хакерских атаках, киберпреступности и атаках дронов — инструментах, которые стали привычными в современной среде безопасности.

Отдельное внимание аналитики обращают на активное привлечение посредников — частных лиц, компаний и неформальных структур, действующих скрыто в интересах России.

В качестве примера приводят Яна Марсалека, бывшего операционного директора Wirecard, который, по данным медиа, почти десять лет сотрудничал с ГРУ.

Также упоминается дело Дилана Эрла, причастного к поджогу склада в восточном Лондоне с гуманитарной помощью для Украины. По информации издания, его завербовали онлайн-структуры, связанные с ЧВК Вагнер.

The Independent подчеркивает, что масштабы такой скрытой сети позволяют наносить ущерб критическим и уязвимым объектам без прямой ответственности государства.

«Когда мы говорим о российской агрессии и попытках посеять раздор среди западных союзников, следует шире смотреть на то, насколько далеко Кремль готов зайти во всех сферах жизни, чтобы распространить хаос и тревогу», — говорится в материале.

На фоне приближения пятого года полномасштабной войны против Украины активность РФ в этой сфере, по оценкам аналитиков, будет только расти. Европейским странам рекомендуют учитывать эти риски при долгосрочном планировании безопасности.