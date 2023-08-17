Чехия может передать Украине свои старые вертолеты Ми-24 В
Ми-24 (Фото:MSGT STEVEN TURNER/Wikipedia)
Чехия намекнула, что поскольку приобрела новые вертолеты у США, то свои старые Ми-24В передаст Украине.
Об этом в четверг, 17 августа, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает ČT24.
Чернохова отметила, что российские вертолеты Ми-24В/35 прекрасно справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось.
В то же время Чехия получит от США восемь вертолетов типа UH-1Y и четыре Venom и AH-1Z Viper.
«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину», — отметила Чернохова.
По ее словам, Чехии необходимо иметь запасные части для вертолетов Ми, поскольку российские запчасти находятся в санкционных списках.
Пока не известно, какое количество вертолетов могут передать Украине.
Начальник Генштаба Карел Ржека сказал, что НАТО и Чехия реагируют на все более агрессивное и менее предсказуемое поведение России в войне против Украины.
Он отметил, что армия должна улучшить свою боеспособность и быть в высоком уровне готовности. По его словам, Чехии нужно избавиться от зависимости от технологий советского производства как можно быстрее.
9 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша недавно передала Украине ударные вертолеты Ми-24.