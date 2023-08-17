Чехия может передать Украине свои старые вертолеты Ми-24 В 17 августа, 18:36 Ми-24 (Фото:MSGT STEVEN TURNER/Wikipedia)

Чехия намекнула, что поскольку приобрела новые вертолеты у США, то свои старые Ми-24В передаст Украине.

Об этом в четверг, 17 августа, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает ČT24.

Чернохова отметила, что российские вертолеты Ми-24В/35 прекрасно справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось.

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В то же время Чехия получит от США восемь вертолетов типа UH-1Y и четыре Venom и AH-1Z Viper.

«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину», — отметила Чернохова.



По ее словам, Чехии необходимо иметь запасные части для вертолетов Ми, поскольку российские запчасти находятся в санкционных списках.

Пока не известно, какое количество вертолетов могут передать Украине.

Начальник Генштаба Карел Ржека сказал, что НАТО и Чехия реагируют на все более агрессивное и менее предсказуемое поведение России в войне против Украины.

Он отметил, что армия должна улучшить свою боеспособность и быть в высоком уровне готовности. По его словам, Чехии нужно избавиться от зависимости от технологий советского производства как можно быстрее.

9 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша недавно передала Украине ударные вертолеты Ми-24.