Украина получит французские радары, способные обнаруживать дроны и баллистические ракеты — Резников

1 февраля, 19:31
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Французское оборудование поможет ВСУ обнаруживать вражеские дроны и ракеты (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Французское оборудование поможет ВСУ обнаруживать вражеские дроны и ракеты (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке в Украину радиолокационных систем MG-200.

«Вместе с моим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке радаров MG-200 для ПВО Украины», — написал он в Twitter.

Резников отметил, что это оборудование поможет ВСУ обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические.

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«Наше небо будет защищено от смертоносных атак России», — подчеркнул он.

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26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами (были сбиты все 24) утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По информации ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.

В этот день Одессу посетила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Франция Дроны Алексей Резников

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