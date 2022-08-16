США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое откладывали, чтобы не раздражать Китай 16 августа, 15:23 Запуск баллистической ракеты Minuteman III (Фото:Senior Airman Ian Dudley/Handout via REUTERS)

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заявили во вторник, 16 августа, что провели отложенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает Reuters.

Испытания показали «готовность ядерных сил США и уверенность в эффективности ядерного сдерживания страны».

Ранее американские военные отменили проверку ракеты Minuteman III во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином, поскольку китайские военные принимали участие в демонстрации силы вблизи Тайваня.

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Ядерный Minuteman III, сделанный компанией Boeing Co. ( BA.N), является ключевым в стратегическом арсенале вооруженных сил США. Ракета имеет радиус действия более 6000 миль ( 9660 км/с) и может лететь со скоростью примерно 15 000 миль в час ( 24 000 км/ч).

В феврале российский диктатор Владимир Путин заявил, что ядерные силы его страны должны быть приведены в состояние повышенной готовности, что вызвало опасение, что вторжение России в Украину может привести к ядерной войне. Но официальные лица США заявили, что пока не видят причин изменения уровня ядерной тревоги в Вашингтоне.

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