Великобритания и Франция рассматривают возможность развертывания до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения. Однако эта цифра существенно ниже ожиданий, которые ранее обсуждались в рамках европейской коалиции.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные и дипломатические источники.

Как отмечает издание, сначала военное руководство Великобритании предлагало направить 10 тысяч британских военнослужащих в составе более широкой «коалиции добровольцев» численностью до 64 тысяч человек. Однако в Министерстве обороны Великобритании такую инициативу признали нереалистичной с учетом текущего состояния армии.

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По данным двух военных источников, Лондон сможет развернуть не менее 7 500 солдат, и даже этот показатель станет серьезным вызовом, учитывая то, что численность регулярной британской армии составляет около 71 тысячи подготовленных военнослужащих.

Франция остается единственной другой страной, которая официально подтвердила готовность направить свои войска непосредственно в Украину. Ожидается, что французские подразделения составят остальную часть контингента и будут размещены в западных, относительно безопасных регионах страны, вдали от линии фронта.

При этом несколько источников подчеркивают, что даже общая цифра в 15 тысяч военных выглядит оптимистичной. Германия, по словам одного из собеседников издания, готова рассмотреть развертывание войск вблизи Украины, в частности на территории Польши или Румынии, но не внутри страны.

Дипломатический источник отметил, что окончательные цифры будут зависеть от сценария мирных переговоров и условий соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что несколько тысяч французских солдат могут быть направлены в Украину в качестве «успокаивающей силы».

«Это не силы, которые будут участвовать в боевых действиях», — подчеркнул Макрон в эфире телеканала France 2.

Согласно обсуждаемому плану, британские и французские военные будут:

будут помогать в подготовке украинской армии;

контролировать строительство защищенных объектов для хранения оружия и военной техники;

обеспечивать инфраструктурную поддержку обороны Украины.

Высокопоставленные чиновники Минобороны считают, что президент России Владимир Путин вряд ли нарушит возможное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, из-за опасений относительно реакции США.

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Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает развертывание международного военного контингента в Украине в случае достижения мирного соглашения.