Хакеры атаковали Международный уголовный суд 20 сентября, 14:57 МУС продолжает устранять последствия хакерской атаки (Фото:Jerry Lampen/File Photo/Reuters)

Компьютерная система Международного уголовного суда подверглась хакерской атаке.

Как сообщает Reuters, в конце прошлой недели сотрудники МУС обнаружили необычную активность в своей компьютерной сети, что привело к принятию ответных мер, которые продолжаются до сих пор. Пресс-секретарь отказался комментировать, насколько серьезным был взлом, удалось ли его полностью устранить, и кто может стоять за ним.

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«Были приняты незамедлительные меры по реагированию на этот инцидент в области кибербезопасности и по смягчению его последствий», — отметили в ведомстве.

В заявлении суда говорится, что он продолжает «анализировать и смягчать последствия этого инцидента» при содействии правительства Нидерландов. Он также сообщил, что принимает меры по укреплению своей кибербезопасности.

Представитель Министерства юстиции Нидерландов подтвердил, что Национальный центр кибербезопасности страны поддерживает расследование, но от дальнейших комментариев отказался.

Президент коллегии адвокатов МУС Мари-Элен Проулкс заявила, что адвокаты обвиняемых и потерпевших пострадали «так же, как и сотрудники суда».

В августе прокурор МУС Карим Хан заявил, что кибератаки могут стать частью будущих расследований военных преступлений. Он предупредил, что сам МУС может оказаться уязвимым и должен усилить свою защиту.

«Дезинформация, разрушение, изменение данных и утечка конфиденциальной информации могут препятствовать осуществлению правосудия в МУС и, как таковые, представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, которые могут быть расследованы или преследоваться», — отмечал он.

14 сентября в Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда. Он стал наибольшим за пределами Гааги. Прокуроры и эксперты МУС занимаются расследованием военных преступления РФ в Украине.