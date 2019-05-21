Международный трибунал назвал дату оглашения решения по делу украинских моряков Сегодня, 19:22 123 Цей матеріал також доступний українською ITLOS_TIDM / Twitter Украина решила обратиться в Международный трибунал по морскому праву ITLOS_TIDM / Twitter

Международный трибунал ООН по морскому праву назначил на субботу, 25 мая, объявление решения по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей ВМС ВСУ.

«Международный трибунал по морскому праву по задержанию трех украинских морских судов (Украина против Российской Федерации) - трибунал обнародует свое распоряжение 25 мая 2019 года в 12:00 ", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 мая в Международном трибунале ООН по морскому праву завершились слушания по делу украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по освобождению украинских моряков.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона. Киев считает захваченных моряков военнопленными, Москва - нарушителями госграницы.