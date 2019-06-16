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Международный суд ООН завершил устные слушания по делу Украины против России

Вчера, 14:59
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Международный суд ООН завершил устные слушания по делу Украины против России - фото

International Court of Justice / twitter

С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела.

В пятницу, 14 июня, в Постоянной палате Третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун, передает Зеркало недели.

«С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены», — сказал Массун.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков согласно дополнению 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 дополнения 7 Конвенции устанавливает, что «решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано».

Статья 11 предусматривает, что «решение окончательное и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования».

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11 июня заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль представила позицию Украины по делу против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что РФ противоправно построила мост через Керченский пролив, который ущемляет суда всех стран, направляющихся в Мариуполь или Бердянск.

По словам Зеркаль, Россия продолжает разворовывать ресурсы Черного и Азовского морей.

«Начиная с весны 2014 Россия похитила в Украине уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы», — отметила Зеркаль.

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3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украины против России.

Теги:   Украина-Россия Международный суд ООН Гаага

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