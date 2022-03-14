Международный суд ООН вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

14 марта, 21:15
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Уничтоженный российский танк в Волновахе, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уничтоженный российский танк в Волновахе, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Международном суде ООН сообщили, что 16 марта вынесут решение по делу, которое касается обвинений в геноциде (Украина против России).

В Twitter суда сказано, что открытое заседание начнется в 16:00 в Дворце мира в Гааге.

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27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

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Также в Гааге находится Международный уголовный суд. Прокурор МУС Карим Хан начал расследовать возможные военные преступления на территории Украины 2 марта, после того, как в суд обратилось беспрецедентное количество стран — 39.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гаага Международный суд ООН Международный уголовный суд Война России против Украины

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