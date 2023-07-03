В Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины 3 июля, 13:52 Открытие международного центра прошло в Гааге, в команду вошли украинские прокуроры (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В понедельник, 3 июля, в Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Сегодня начинает работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии. Сбор доказательств и документирование преступлений России, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Первый шаг к трибуналу за преступление агрессии», — отметила она.

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На сайте Еврокомиссии пояснили, созданный центр будет играть ключевую роль в расследовании российского преступления агрессии против Украины и облегчит сбор дел для будущих судебных процессов.

Он также обеспечит структуру для поддержки и улучшения текущих и будущих расследований и будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

Центр состоит из избранных национальных прокуроров, которые уже участвуют в Совместной следственной группе (JIT).

Доказательства, собранные ICPA, могут быть использованы в других юрисдикциях, включая национальные и международные суды, включая возможный трибунал по делу о преступлении агрессии или МУС по преступлениям, подпадающим под его юрисдикцию.

«Доказательства бесчисленных международных преступлений, совершенных Россией, накапливаются. Новый международный центр уголовного преследования будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы виновные предстали перед судом, в том числе за преступление агрессии. Мы не оставим камня на камне, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности», — резюмировала фон дер Ляйен.

В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что в заседании принял участие глава ведомства Андрей Костин.

«Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Спецпрокурор США по преступлению агрессии будет поддерживать деятельность центра. Другие страны и институции смогут присоединиться в ближайшие месяцы», — пояснил он.

Генпрокурор добавил, что создание ICPA — это четкий сигнал, что мир объединен для обеспечения ответственности российского режима за преступление агрессии, геноцид и военные преступления в Украине.

В конце февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. С этого момента оккупационные войска наносят ракетные и дроновые удары не только вдоль линии фронта, но и по городам в глубоком тылу. Российские ракеты попадаю по гражданской и критической инфраструктуре, приводя к жертвам среди мирного населения.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-саммит лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины, в нем приняли участие 37 стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.



Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.