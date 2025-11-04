СМИ узнали, как США хотят разоружить ХАМАС через миссию ООН в Газе

США разослали членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года, сообщает Axios .

Издание пишет, что проект резолюции обозначен, как «чувствительный, но не секретный». Документ предусматривает, что США вместе с другими странами-участницами получат широкий мандат на управление безопасностью Газы до конца 2027 года с возможностью продления.

Ожидается, что документ станет основой для переговоров в Совете Безопасности в ближайшие дни.

По словам американского чиновника, голосование может состояться уже в ближайшие недели, а первые подразделения международных сил безопасности (ISF) могут быть развернуты в Газе до января.

Как уточнил американский чиновник, будущие международные силы не будут иметь статуса миротворческих, а будут действовать как силы правоохранительного типа. В состав ISF войдут войска из нескольких стран, в частности Индонезии, Азербайджана, Египта и Турции.

Основными задачами ISF станет обеспечение безопасности границ Газы с Израилем и Египтом, защита гражданского населения и гуманитарных коридоров, а также обучение новых палестинских полицейских сил.

Кроме того, силы должны стабилизировать ситуацию с безопасностью, осуществить демилитаризацию региона, в частности ликвидацию вооружений негосударственных группировок, включая разоружение террористической группировки ХАМАС.

Проект также предусматривает создание Совета мира как администрации переходного управления, которая будет определять приоритеты и координировать финансирование восстановления Газы.

Под руководством Совета будет работать технократический комитет палестинских специалистов, ответственных за ежедневное управление сектором. Ожидается, что Совет мира начнет функционировать еще до создания комитета.

Согласно проекту, силы ISF будут действовать под единым командованием, согласованным с Советом мира. Им разрешено применять «все необходимые меры для выполнения мандата» в соответствии с международным и гуманитарным правом.

31 октября издание Axios сообщило, что Администрация США через посредников из Египта и Катара передала группировке ХАМАС инициативу, которая предусматривает безопасный выход боевиков из районов, которые сейчас контролируются Армией обороны Израиля.