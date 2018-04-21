Международные инспекторы прибыли в Думу для расследования химической атаки - МИД РФ

Утром 21 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехали в сирийский город Дума рядом с Дамаском для установления фактов применения химического оружия 7 апреля,сообщает пресс-служба МИД РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова в очередной раз охарактеризовала химическую атаку в Думе как "постановочную провокацию" и назвала подозрительным то, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу спустя 11 дней после официального запроса Дамаска на направление инспекторов.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.