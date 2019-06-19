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Международное следствие: Россия не дает ответов на простые вопросы об авиакатастрофе MH17

Сегодня, 15:25
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Международное следствие: Россия не дает ответов на простые вопросы об авиакатастрофе MH17 - фото

REUTERS/Maxim Zmeyev

Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе MH17

Международная Совместная следственная группа (JIT) призвала Россию сотрудничать в рамках расследования авиакатастрофы Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Во время брифинга представитель прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе.

«У нас до сих пор остаются вопросы без ответов», — сказал Вестербеке.

В частности, следствие хочет выяснить, где 17 июля была зенитно-ракетная установка Бук, которая была снята в июле 2014 года в конвое 53-й бригады Российской Федерации.

«Мы спрашивали об этом более года назад. Россия отказывается отвечать и на другие вопросы. Например, подозреваемый Дубинский работал на российское правительство в июле 2014 года? Это простые вопросы. Мы просим Российскую Федерацию дать на них быстрый ответ», — добавил он.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   MH17 Boeing Авиакатастрофа Россия

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