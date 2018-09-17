Международное следствие отреагировало на заявление РФ об "украинском следе" в уничтожении МН17

Следствие внимательно изучит информацию, представленную РФ, как только она предоставит соответствующие документы

Международная следственная группа по расследованию причин катастрофы МН17 на Донбассе (JIT) отреагировала на заявление РФ об "украинском следе" в уничтожении малайзийского авиалайнера на Донбассе.

В сообщении указано, что следствие впервые приняло к сведению информацию, представленную российскими властями.

Следствие еще в 2014 году обратилось к Российской Федерации с просьбой предоставить всю соответствующую информацию, а в мае 2018 года следствие специально запросило информацию о номерах на нескольких найденных компонентах ракеты. Тогда следователи не получили ответ от Российской Федерации на этот запрос и на различные другие просьбы об оказании правовой помощи в 2016/2017/2018 годах.

В августе 2018 года Москва в письменной форме заявила, что JIT не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств.

"JIT внимательно изучит информацию, представленную сегодня Российской Федерацией, как только она предоставит соответствующие документы", сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что прежние утверждения Москвы после тщательной проверки оказались ложными: в частности, утверждение о реактивном самолете рядом с Боингом, который якобы его сбил.

Следователи напомнили, что официальное расследование пришло к выводу, что малайзийский авиалайнер был уничтожен российской установкой Бук, перемещенной на подконтрольную российским боевикам территорию Донбасса из РФ. Следователи добавили с что позже установка была возвращена на территорию России.

Также в JIT напомнили, что в мае 2018 года новое расследование установило, что Бук принадлежал российской военной части под Курском.

17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, который сбил МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.