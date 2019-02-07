Международная контактная группа определила приоритеты в помощи Венесуэле Вчера, 23:16 60 Цей матеріал також доступний українською ЕРА В контактной группе заявили о необходимости доставки гуманитарной помощи ЕРА

Международная контактная группа по урегулированию ситуации в Венесуэле определила два главных приоритета на ближайшую перспективу.

Об этом сказано в совместном заявлении, которое было принято по итогам встречи, соответствующий текст опубликован на сайте Службы внешних действий ЕС.

Первым приоритетом стала организация президентских выборов по международным стандартам, вторым - срочная доставка гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы жителей Венесуэлы.

В начале марта состоится еще одна встреча министерского уровня, во время которой оценят достигнутый прогресс.



Ранее, военнослужащие венесуэльской армии заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы заблокировать поставки гуманитарной помощи.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.