Международная федерация журналистов приостановила членство россиян. В стране-агрессоре отреагировали 22 февраля, 19:21 Российский пропагандист Владимир Соловьев (Фото:Скриншот Россия-1)

В среду, 22 февраля, исполнительный комитет Международной федерации журналистов решил приостановить членство в организации Союза журналистов России. Причиной тому стала российская агрессия против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МФЖ.

Международная федерация журналистов может применить к своим членам только приостановку членства в связи с нарушением устава. Решение об исключении принимает Всемирный конгресс МФЖ.

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«МФЖ — это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех своих представительств на аннексированных украинских территориях явно разрушили эту солидарность и посеяли разногласия», — прокомментировал глава федерации Доминик Прадалье.

Он отклонил высказанные ранее критические замечания из-за того, что решение принималось слишком долго и призвал «найти способы продолжать поддерживать независимых журналистов в России и за ее пределами».

Между тем, в России уже отреагировали на такой шаг, в частности председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал, что «решение руководства Международной федерации журналистов не имеет никаких последствий для российских журналистов, но не приведет ни к чему хорошему для международной журналистики», говорится в сообщении ТАСС.