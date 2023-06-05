В Тайваньском проливе произошел опасный инцидент между военными кораблями США и Китая — СМИ 5 июня, 06:34 Китайский корабль набрал значительную скорость и чуть не срезал носовую часть эсминца США Chung-Hoon (Фото:Global News via REUTERS)

В субботу, 3 июня, в Тайванском проливе произошел инцидент между китайским и американским военными судами. Корабль Китая приблизился к линии примерно в 150 метрах от удара по эсминцу США.

Об этом пишет Global News.



Очевидцы, которые были на корабле, рассказали, что это была провокация со стороны Китая. Инцидент произошел в международных водах Южнокитайского моря.

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Журналисты издания Global News рассказали, что они путешествовали на судне HMCS Montreal, фрегате Канады, участвующем в совместной американо-канадской миссии по судоходству.

В ходе путешествия они заметили, что корабль Военно-морских сил народного освобождения набрал значительную скорость и чуть не срезал носовую часть эсминца США Chung-Hoon.

Командир HMCS Montreal капитан Пол Маунтфорд назвал манёвр «непрофессиональным». По его словам, ему сообщили, что китайское судно изменило свой курс, поэтому он позвонил американскому кораблю и сказал им двигаться, иначе может произойти столкновение.

Далее американцы попросили китайцев держаться подальше от корабля, но Chung-Hoon в конце концов пришлось изменить курс и снизить скорость, чтобы избежать аварии. Капитан канадского судна подчеркнул, что китайцы это сделали намеренно.

«Тот факт, что об этом объявили по радио перед тем, как это сделать, ясно показывает, что это было намеренно», — отметил Маунтфорд.

Маунтфорд подчеркнул, что китайцы сообщили как канадскому, так и американскому кораблям по радио, что они якобы заходят на территорию Китая, невзирая на то, что совместная миссия проходит в международно признанных водах.

Спикер посольства Китая в Канаде заявил, что Китай будет принимать все необходимые меры, чтобы «твердо ответить на все угрозы и провокации».

Из-за этого инцидента министр обороны Канады Анита Ананд должна была быстро ехать обратно из Сингапура, где проходил саммит безопасности. Глава Минобороны сказала, что ни Канаде, ни ее союзникам не будут препятствовать плавать в международных водах.

«Канада будет продолжать плавать туда, где это разрешено международным правом, включая Тайваньский пролив и Южнокитайское море», — отметила она.

Напоследок она отметила, что общая цель Канады состоит в укреплении мира и стабильности в Тайваньском проливе. Поэтому ее страна планирует участвовать в других миссиях, чтобы обеспечить безопасность в Южнокитайском море.