Между США и Украиной нарастают разногласия относительно войны — Politico 13 марта, 02:18 Джо Байден и Владимир Зеленский у Михайловского собора в Киеве, 20 февраля (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Между властями США и Украины растет количество разногласий по поводу того, как война России против Украины должна закончиться, сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

В частности, несколько чиновников из администрации обеспокоены позицией Украины относительно удержания Бахмута. Они считают, что ВСУ теряют в боях за этот город слишком много людей и боеприпасов, что может помешать Украине провести запланированное на весну контрнаступление.



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Кроме того, после появления в американских СМИ информации о причастности «проукраинской» группировки к подрыву газопроводов Северного потока Вашингтон дал Киеву понять, что не приемлет «определенные акты насилия» за пределами Украины, сообщают источники в администрации. При этом они заявили, что аналитики разведки США не верят в причастность властей Украины к подрывам газопроводов.

Вашингтон также разочарован тем, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет «должной благодарности» за поставки вооружений, сообщает Politico.

Еще одной причиной для разногласий, по данным источников, стала решимость Украины взять под контроль Крым. По словам собеседников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен говорил украинским властям, что атака на Крым является «красной линией» для президента РФ Владимира Путина и может привести к резкому росту эскалации.