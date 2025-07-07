Премьер-министр Великобритании Кир Стармер беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время посещения Майдана Незалежности в Киеве 10 мая 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Об этом в понедельник, 7 июля, пишет Politico, указывая, что у дружбы двух лидеров «есть проблема с Дональдом Трампом».

Как отмечает издание, Лондон и Париж до сих пор координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в переговорном процессе по Украине. Теперь, когда этот процесс застопорился, британские и французские официальные лица проявляют раздражение тем, как другая сторона решила взаимодействовать с президентом США. Так, по словам французского ученого, имя которого издание не раскрывает, но указывает, что он связан с Макроном, британский премьер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Вашингтоном.

Издание также приводит тезис бывшего британского дипломата, который указал, что Макрон «мягкий, но не так сильно, как мы», когда дело доходит до эго Трампа. Крайне мягкую стратегию Стармера в отношениях с Трампом он описал, как «бесстыдную, но необходимую».

Считается, что Макрон возмущен соглашением, заключенным между Стармером и Трампом о смягчении пошлин США на британские товары, поскольку Франция по-прежнему подпадает под санкции, которые были введены в отношении ЕС.

Но, что еще серьезнее, так это намеки на напряженность в попытках Макрона и Стармера сохранить переговоры о прекращении огня в Украине, констатирует Politico. Два французских чиновника признали, что у «коалиции желающих» отсутствует направление. Они также предположили, что часть проблемы заключается в том, что Лондон придает большое значение гарантиям безопасности со стороны Америки, которые до сих пор не были реализованы.

В свою очередь некоторые в Британии утверждают, что Макрон в своих международных заявлениях сосредоточен лишь на своем наследии, поскольку его президентский срок подходит к концу.

В то же время союзники Парижа и Лондона все же отмечают, что у двух лидеров действительно дружественные отношения. По словам, одного из собеседников Politico, у Макрона и Стармера разные стили, но мыслят они одинаково.

10 июля британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон проведут видеоконференцию со странами, которые готовы так или иначе усилить оборону Украины в рамках войны, развязанной против нее Россией. По информации чиновников, Стармер и Макрон будут вести конференцию непосредственно с военной базы Нортвуд, неподалеку от Лондона.

Планируется, что они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которые в это самое время соберутся в Риме на конференцию по вопросам восстановлению Украины.

«Коалиция желающих» — это объединение европейских государств, взявших на себя обязательство поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С тех пор состоялось несколько встреч, однако конкретные решения пока не были приняты.