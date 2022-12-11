Атака на миссию ЕС и блокировка дорог. На севере Косово растет напряжение, Вучич хочет развернуть в регионе сербских силовиков 11 декабря, 20:18 Косовские сербы перекрывают дорогу возле села Рудино, Северная Митровица, Косово, 10 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Местные сербы на севере Косово второй день подряд блокируют главные дороги. Гражданская миссия Евросоюза EULEX сообщила об атаке на свой патруль — в него вечером 10 декабря бросили светлошумовую гранату, пострадавших нет.

Об этом сообщает Reuters.

11 декабря миссия подтвердила нападение, заявив, что оно, «как и атаки на косовских полицейских, неприемлемо». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что EULEX продолжит координировать свои действия с властями Косово и KFOR .

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«ЕС не будет терпеть нападения на миссию EULEX в Косово или применения насильственных, преступных действий на севере. Группы косовских сербов должны немедленно убрать баррикады. Спокойствие должно быть восстановлено. Все стороны должны избегать эскалации», — написал он в Twitter.

Северная Митровица 11 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Причиной последних протестов стал арест бывшего офицера полиции в субботу, 10 декабря. Он входит в группу тех косовских сербов, которые ушли в отставку в прошлом месяце. Это произошло после того, как Приштина заявила, что потребует от сербов сдавать на металлолом сербские номерные знаки, датируемые за период до Косовской войны 1998—1999 годов.

За последние два дня грузовики заблокировали несколько основных дорог, ведущих к двум пунктам пересечения границы с Сербией — оба закрыты для движения транспорта.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал KFOR гарантировать свободу передвижения и попросил убрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич планировал обратиться к миротворцам НАТО и попросить разрешения разместить сербских военных и полицию в Косово. 11 декабря гостелеканал РТС сообщил, что Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово.

Северная Митровица 11 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Северная Митровица 10 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

31 июля сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

27 августа Боррель заявил, что Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта.