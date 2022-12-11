Атака на миссию ЕС и блокировка дорог. На севере Косово растет напряжение, Вучич хочет развернуть в регионе сербских силовиков

11 декабря, 20:18
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Косовские сербы перекрывают дорогу возле села Рудино, Северная Митровица, Косово, 10 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Косовские сербы перекрывают дорогу возле села Рудино, Северная Митровица, Косово, 10 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Местные сербы на севере Косово второй день подряд блокируют главные дороги. Гражданская миссия Евросоюза EULEX сообщила об атаке на свой патруль — в него вечером 10 декабря бросили светлошумовую гранату, пострадавших нет.

Об этом сообщает Reuters.

11 декабря миссия подтвердила нападение, заявив, что оно, «как и атаки на косовских полицейских, неприемлемо». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что EULEX продолжит координировать свои действия с властями Косово и KFOR .

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«ЕС не будет терпеть нападения на миссию EULEX в Косово или применения насильственных, преступных действий на севере. Группы косовских сербов должны немедленно убрать баррикады. Спокойствие должно быть восстановлено. Все стороны должны избегать эскалации», — написал он в Twitter.

Северная Митровица 11 декабря (Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski)
Северная Митровица 11 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Причиной последних протестов стал арест бывшего офицера полиции в субботу, 10 декабря. Он входит в группу тех косовских сербов, которые ушли в отставку в прошлом месяце. Это произошло после того, как Приштина заявила, что потребует от сербов сдавать на металлолом сербские номерные знаки, датируемые за период до Косовской войны 1998—1999 годов.

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За последние два дня грузовики заблокировали несколько основных дорог, ведущих к двум пунктам пересечения границы с Сербией — оба закрыты для движения транспорта.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал KFOR гарантировать свободу передвижения и попросил убрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич планировал обратиться к миротворцам НАТО и попросить разрешения разместить сербских военных и полицию в Косово. 11 декабря гостелеканал РТС сообщил, что Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово.

Северная Митровица 11 декабря (Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski)
Северная Митровица 11 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Северная Митровица 10 декабря (Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski)
Северная Митровица 10 декабря / Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

31 июля сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

27 августа Боррель заявил, что Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта.

https://www.youtube.com/watch?v=aFUG4ZcZ-aY&t=10s
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Евросоюз Сербия Косово Александар Вучич Жозеп Боррель

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