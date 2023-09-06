В Киев приехала премьер-министр Дании, она выступила в Раде

6 сентября, 12:55
Поделиться:
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступает в Раде во время визита в Киев (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступает в Раде во время визита в Киев (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

В среду, 6 сентября, в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Во время визита в Киев она выступила в Верховной Раде на заседании парламента.

Соответствующие фото опубликовали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Видео дня

Приезд Фредериксен не был анонсирован заранее. Программа ее визита также не сообщается.

Алексей Гончаренко/Telegram
Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Также в Киеве с неанонсированным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также:
Двухдневный визит «в знак поддержки». Блинкен приехал в Киев, чтобы обсудить ход контрнаступления и объявить о помощи на $1 млрд — онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Дании во время его визита в страну в середине августа. Тогда была озвучена договоренность о передаче Киеву истребителей F-16.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Дания

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X