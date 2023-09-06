В Киев приехала премьер-министр Дании, она выступила в Раде 6 сентября, 12:55 Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступает в Раде во время визита в Киев (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

В среду, 6 сентября, в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Во время визита в Киев она выступила в Верховной Раде на заседании парламента.

Соответствующие фото опубликовали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Видео дня

Приезд Фредериксен не был анонсирован заранее. Программа ее визита также не сообщается.

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Также в Киеве с неанонсированным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Дании во время его визита в страну в середине августа. Тогда была озвучена договоренность о передаче Киеву истребителей F-16.



