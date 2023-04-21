Орбана возмутили слова Столтенберга о законном месте Украины в НАТО

21 апреля, 17:02
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом Альянса в будущем.

В Twitter Орбан распространил публикацию издания Politico, в которой процитированы слова Столтенберга о том, что Украина принадлежит к евроатлантической семье.

«Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным», — говорил генсек.

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В ответ Орбан прокомментировал эту публикацию, написавши «Что?!».

20 апреля Столтенберг приехал в Киев с первым с начала большой войны визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» по поводу членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступления в блоку.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины. В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Виктор Орбан

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