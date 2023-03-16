Россияне добрались до места падения американского дрона MQ-9 Reaper, но США не беспокоятся — CNN 16 марта, 10:39 Дрон MQ-9 Reaper (Фото:Guillaume Normand/flickr.com)

Российские силы добрались до места падения американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.

По словам одного из официальных лиц, беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях (115 километрах) к юго-западу от Крыма.

Неясно, смогли ли россияне извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место крушения.

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил, что на месте падения находились россияне, однако он повторил, что США предприняли шаги, чтобы сделать для РФ «невозможным» получение какой-либо полезной информации из остатков беспилотника.

«Вероятно, ничего действительно ценного для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то в этом роде. Мы не слишком беспокоимся о том, что они могут получить», — отметил Кирби, добавив, что «это наша собственность, и им нечего возвращать».

Секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что россияне хотят достать затонувший американский дрон.

На этом фоне в Черном море зафиксировали нетипичную активность российских кораблей.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США удаленно стерли с Reaper конфиденциальное программное обеспечение.

Информация об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем появилась 14 марта. Два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.