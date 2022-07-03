Посольство США в Москве убрало с сайта адрес после того, как местные власти сменили его на «площадь ДНР» 3 июля, 16:28 Здание посольства США в Москве, 30 июня 2022 года (Фото:Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia/Twitter)

Посольство США в Москве убрало адрес здания дипмиссии со своего сайта после того, как эта территория была переименована властями в «площадь Донецкой Народной Республики».

Об этом сообщают российские СМИ.

Теперь вместо адреса на портале отображаются лишь координаты 55,75566° N, 37,58028° E. Прежний адрес посольства — Большой Девятинский пер., д. 8.

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