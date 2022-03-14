Американские мэры требуют освободить похищенного оккупантами мэра Мелитополя
Иван Федоров (Фото:facebook.com/ivanfedorovmlt)
Конференция мэров США требует немедленно освободить похищенного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Его похитили 11 марта.
В заявлении Конференции отмечается недопустимость террористических действий России и единства мэров Соединенных Штатов в поддержке Украины и руководителей украинских городов.
11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.
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