Американские мэры требуют освободить похищенного оккупантами мэра Мелитополя 14 марта, 05:15 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:facebook.com/ivanfedorovmlt)

Конференция мэров США требует немедленно освободить похищенного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Его похитили 11 марта.

В заявлении Конференции отмечается недопустимость террористических действий России и единства мэров Соединенных Штатов в поддержке Украины и руководителей украинских городов.



11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

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