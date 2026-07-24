Украинский военнослужащий осматривает дрон для нанесения ударов в глубине обороны (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские военные впервые применили в боевых условиях систему перехвата беспилотников Merops, которая ранее прошла испытания в Украине. С ее помощью силы США уничтожили иранский ударный дрон типа Shahed на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, успешный перехват произошел на этой неделе в Кувейте. Это стало первым боевым применением системы Merops американскими войсками.

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Ранее эта система использовалась в Украине для противодействия российским ударным беспилотникам. Как отмечает Business Insider, с помощью Merops украинские военные уничтожили более тысячи дронов типа Shahed.

Комплекс был разработан американской инициативой Project Eagle. В его состав входят радар, пусковая установка, наземный пункт управления и беспилотник-перехватчик стоимостью около 15 тысяч долларов.

Дрон способен развивать скорость более 280 километров в час и использует технологии искусственного интеллекта, позволяющие действовать в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Цель он уничтожает прямым столкновением или подрывом в непосредственной близости от нее.

Для управления системой требуются несложные расчеты, подготовка которых занимает несколько дней. Операторы используют стандартные контроллеры Xbox.

Одним из ключевых преимуществ Merops является сравнительно низкая стоимость. Система позволяет не расходовать дорогостоящие зенитные ракеты на перехват более дешевых ударных беспилотников.

Армия США развернула систему Merops на Ближнем Востоке в марте. Министр армии США Дэн Дрисколл ранее заявлял, что после обострения конфликта с Ираном Вашингтон заказал тысячи таких перехватчиков. По его словам, с увеличением объемов производства стоимость одного аппарата может снизиться до уровня менее 10 тысяч долларов.

После успешного применения в Украине систему также приобрели Польша и Румыния. О намерении закупить Merops заявляла и Литва.