Меркель пригрозила бойкотировать саммит ЕС по Brexit - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила бойкотировать саммит ЕС в том случае, если не удасться полностью согласовать соглашение по Brexit, сообщает The Times.

По данным источников издания, Меркель отказывается ехать Брюссель в воскресенье, если все проблемные моменты соглашения с Великобританией не будут урегулированы заранее.

Камнем преткновения является позиция Испании по Гибралтару, неурегулированность прав на рыболовецкую деятельность в пограничных водах.

В воскресенье, 25 ноября, состоится саммит ЕС, на котором обсудят британский проект соглашения по Brexit.

20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Британии в ЕС.

В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, так как отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.

Принадлежность территории оспаривается Испанией.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".