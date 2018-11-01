Меркель заявила о расхождении позиций Берлина и Киева по Северному потоку-2

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает российский газопровод Северный поток-2 не так критично, как Украина, и выступает за сохранение транзита газа через Украину.

Об этом она заявила на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и главами парламентских фракций и групп в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект [Северный поток-2]. Я менее критично рассматриваю этот проект", - сказала глава немецкого правительства.

Меркель добавила, что Украина должна остаться надежным транзитером газа.

По данным Нафтогаза Украины, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен российский газопровод Северный поток-2.

Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.