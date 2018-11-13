Меркель заявила, что поддерживает идею создания европейской армии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте заявила, что поддерживает идею создания европейской армии.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы, как европейцы, должны взять нашу судьбу в собственные руки", - сказала Меркель.

По словам канцлера, нужно "работать над видением создания одного дня настоящей европейской армии".

Немецкий лидер отметила, что подобная идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

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