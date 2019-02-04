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Меркель выступила против пересмотра сделки по Brexit

Сегодня, 16:38
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EPA

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit). 

Об этом она заявила в понедельник, 4 февраля, во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает Daily Mail.

По ее словам, сделка по Brexit была тщательно согласована и не будет пересмотрена. "Этого нет на повестке дня", - сказала Меркель.

Канцлер Германии добавила, что Берлин готов сделать "все", чтобы избежать выхода Великобритании без сделки. По ее словам, это можно сделать, если "все проявят доброжелательность".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что согласие Великобритании на уже заключенный договор с ЕС - это единственная возможность избежать жесткого Brexit.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. К этому времени британская премьер-министр Тереза Мэй надеется договориться с Брюсселем о новом соглашении или согласиться на Brexit без сделки.

По данным американской разведки, Brexit без соглашения ослабит Британию и ЕС, чем обязательно воспользуются РФ и Китай.

Теги:   Евросоюз Brexit Великобритания Германия Ангела Меркель

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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