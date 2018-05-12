Меркель выразила обеспокоенность ситуацией на Донбассе

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с частыми нарушениями перемирия на востоке Украины и множеством человеческих жертв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обеспокоены ситуацией с Украиной. В рамках Нормандского формата, объединяющего ФРГ, Францию, Россию и Украину, мы стремимся добиться имплементации Минских договоренностей", – заявила Меркель в ходе визита в Италию.

Как отметила Ангела Меркель, на Донбассе "каждую ночь происходят нарушения перемирия, и каждый день поступают данные о человеческих жертвах".

Ранее сообщалось, что 10 мая состоялась встреча лидеров Украины, Франции и Германии в немецком Аахене. Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также санкции в отношении РФ за ее агрессию против Украины. Примечательно, что встреча заранее анонсировалась без участия президента РФ Путина.

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Встреча Меркель и Путина, в свою очередь, запланирована на 18 мая. Она пройдет в российском городе Сочи.

Позже стало известно, что Путин и Меркель в ходе телефонного разговора договорились активизировать работу в нормандском формате.

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