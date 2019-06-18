Меркель: Возвращение России в ПАСЕ возможно только при определенных условиях Сегодня, 16:38 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Ангела Меркель REUTERS/Hannibal Hanschke

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что восстановление в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы возможно только при определенных условиях.

Об этом канцлер заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено любой ценой», — цитирует Меркель Интерфакс-Украина.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.