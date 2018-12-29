Меркель во время телефонного разговора призвала Путина освободить украинских моряков Сегодня, 10:45 104 Цей матеріал також доступний українською Меркель также обсудила с Путиным ситуацию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.

Об этом зашла речь во время телефонного разговора политиков, который состоялся в пятницу, 28 декабря, рассказала у себя в Twitter официальный представитель немецкого правительства Ульрике Демме.

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили также ситуацию в Сирии, в частности, дальнейший процесс политического урегулирования конфликта в стране и вывода американских войск.

In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten #Putin hat sich Kanzlerin #Merkel erneut für die Freilassung der festgenommenen Seeleute aus der #Ukraine ausgesprochen. Im Mittelpunkt des Telefonats außerdem: Die Lage in Syrien. pic.twitter.com/sTBwbEhxbH — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 28 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от Кремля освободить украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.