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Меркель во время телефонного разговора призвала Путина освободить украинских моряков

Сегодня, 10:45
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Меркель также обсудила с Путиным ситуацию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.

Об этом зашла речь во время телефонного разговора политиков, который состоялся в пятницу, 28 декабря, рассказала у себя в Twitter официальный представитель немецкого правительства Ульрике Демме.

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили также ситуацию в Сирии, в частности, дальнейший процесс политического урегулирования конфликта в стране и вывода американских войск.

Ранее сообщалось, что глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от Кремля освободить украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.

Теги:   Керченский пролив Украинские моряки Ангела Меркель Российская агрессия Владимир Путин

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