Меркель во время телефонного разговора призвала Путина освободить украинских моряков
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.
Об этом зашла речь во время телефонного разговора политиков, который состоялся в пятницу, 28 декабря, рассказала у себя в Twitter официальный представитель немецкого правительства Ульрике Демме.
Кроме того, во время переговоров стороны обсудили также ситуацию в Сирии, в частности, дальнейший процесс политического урегулирования конфликта в стране и вывода американских войск.
In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten #Putin hat sich Kanzlerin #Merkel erneut für die Freilassung der festgenommenen Seeleute aus der #Ukraine ausgesprochen. Im Mittelpunkt des Telefonats außerdem: Die Lage in Syrien. pic.twitter.com/sTBwbEhxbH— Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 28 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от Кремля освободить украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.
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ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.
Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
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После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.