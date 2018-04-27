Меркель: С Россией надо иметь хорошие отношения, но территориальная целостность государств крайне важна

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Встреча Меркель и Трампа 27 апреля

Встреча Меркель и Трампа 27 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили Украину и Сирию и взаимоотношения с Россией.

Как сообщает Укринформ, немецкий лидер одобрительно отозвалась об участии США в урегулировании ситуации в Украине и отметила тесное сотрудничество с Вашингтоном в отношении "действий России из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины".

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороших отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, вещи надо называть своими именами, и принцип территориальной независимости страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться", - сказала она.

Об усилении Соединенными Штатами санкций против российских компаний Меркель добавила, что Берлин и Вашингтон находятся в диалоге в этом вопросе.

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По ее словам, в процессе принятия санкций (через Конгресс) осуществляется обмен мнениями, в частности, по оценке последствий этих мер для Европы, происходит диалог с Министерством финансов.

Напомним, Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Вашингтон объяснил, что санкции вводятся за "враждебные действия России по всему миру", в частности в Украине и Сирии.

 

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