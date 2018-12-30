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Меркель призвала Турцию к сдержанности в Сирии

Сегодня, 19:39
30
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Канцлер Германии отметила, что силы ИГИЛ остаются в значительной угрозой в Сирии

Канцлер Германии выразила надежду, что Турция сдержанно и ответственно отнесется к выводу американских войск из Сирии.

Об этом сообщает АР.

В воскресенье, 30 декабря, Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера подчеркнули важность миротворческих усилий ООН в Сирии. Немецкий канцлер отметила, что силы ИГИЛ остаются значительной угрозой в Сирии.

Также Меркель выразила турецкому президенту надежду, что Турция будет вести себя сдержанно и ответственно в свете решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Напомним, 19 декабря Трамп отдал приказ о выводе войск США из Сирии. После этого турецкие власти направили военное подкрепление к сирийской границе и угрожали начать военную операцию против курдских вооруженных формирований, которые Турция считает террористическими. В субботу, 29 декабря, российские и турецкие министры встретились в Москве для согласования дальнейшего сотрудничества на севере Сирии.

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Ангела Меркель Сирия

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