Меркель призвала бороться с правым популизмом в ЕС 19 мая, 09:28 313 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Fabrizio Bensch Меркель назвала национализм врагом ЕС REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Хорватию призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике.

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает DW.

«Мы должны решительно противостоять течениям, попирающим ценности, на которых основана Европа… Патриотизм и Европейский Союз — это не противоположности. Национализм — враг европейского проекта», — сказала немецкий канцлер.

Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой россиянкой, и роспуску правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться с тенденциями, свойственными правому популизму.

«Речь идет о ситуациях, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль», — указала она.