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Меркель призвала бороться с правым популизмом в ЕС

19 мая, 09:28
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Меркель призвала бороться с правым популизмом в ЕС - фото

REUTERS/Fabrizio Bensch

Меркель назвала национализм врагом ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Хорватию призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике.

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает DW.

«Мы должны решительно противостоять течениям, попирающим ценности, на которых основана Европа… Патриотизм и Европейский Союз — это не противоположности. Национализм — враг европейского проекта», — сказала немецкий канцлер.

Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой россиянкой, и роспуску правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться с тенденциями, свойственными правому популизму.

«Речь идет о ситуациях, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль», — указала она.

Теги:   Евросоюз Ангела Меркель

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