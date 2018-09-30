Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН.
Как передает DW, таким образом она ответила на критику президента США Дональда Трампа в отношении этой организации.
"Конечно, ООН далека от идеала, конечно, мы уже много лет хотим реформы Совета Безопасности. Но разрушать что-то прежде, чем создано новое - пожароопасно", - заявила Меркель.
По ее словам, такая ситуация могла бы разрушить мировой порядок "быстрее, чем мы можем себе представить".
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Напомним, Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что национальные интересы США важнее мирового порядка.
"Мы отвергаем идеологию глобализации и предпочитаем доктрину патриотизма", - заявил Трамп.
Эксперты отметили пренебрежительное отношение президента США к ООН.
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