Меркель предложила создать Совет безопасности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила создать Совет безопасности Европейского Союза для централизации политики в области безопасности и обороны на континенте.

Об этом она заявила 13 ноября, обращаясь к депутатам Европарламента по поводу будущего Европы, передает The Local.

"Я буду предлагать создание европейского Совета безопасности с председательством на ротационной основе", - заявила Меркель.

Напомним, что Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте заявила, что поддерживает идею создания европейской армии.