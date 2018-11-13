13 ноября 2018, вторник

Меркель предложила создать Совет безопасности ЕС

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила создать Совет безопасности Европейского Союза для централизации политики в области безопасности и обороны на континенте.

Об этом она заявила 13 ноября, обращаясь к депутатам Европарламента по поводу будущего Европы, передает The Local.

"Я буду предлагать создание европейского Совета безопасности с председательством на ротационной основе", - заявила Меркель.

Напомним, что Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте заявила, что поддерживает идею создания европейской армии.

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