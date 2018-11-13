Меркель предложила создать Совет безопасности ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила создать Совет безопасности Европейского Союза для централизации политики в области безопасности и обороны на континенте.
Об этом она заявила 13 ноября, обращаясь к депутатам Европарламента по поводу будущего Европы, передает The Local.
"Я буду предлагать создание европейского Совета безопасности с председательством на ротационной основе", - заявила Меркель.
Напомним, что Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте заявила, что поддерживает идею создания европейской армии.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования