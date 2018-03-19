Меркель поздравила Путина с переизбранием

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 марта поздравила с переизбранием президента России Владимира Путина.
Она отметила, что сегодня важнее, чем когда-либо, является продолжение диалога Берлина и Москвы.
"На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения", - говорится в традиционном коммюнике правительства ФРГ.
Также немецкий канцлер пожелала Путину успехов "в решении задач, которые стоят перед вами".
Ранее в этот же день с Владимиром Путиным в телефонном разговоре пообщался президент Франции Эммануэль Макрона. Темами разговора стали - Сирия, Украина и отравления в британском Солсбери. В то же время в сообщении Елисейского дворца о поздравлении Макрона Путину не указывалось.
Напомним, по итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.
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