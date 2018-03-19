Меркель поздравила Путина с переизбранием

Встреча Меркель, Путина и Макрона на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 марта поздравила с переизбранием президента России Владимира Путина.

Она отметила, что сегодня важнее, чем когда-либо, является продолжение диалога Берлина и Москвы.

"На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения", - говорится в традиционном коммюнике правительства ФРГ.

Также немецкий канцлер пожелала Путину успехов "в решении задач, которые стоят перед вами".

Ранее в этот же день с Владимиром Путиным в телефонном разговоре пообщался президент Франции Эммануэль Макрона. Темами разговора стали - Сирия, Украина и отравления в британском Солсбери. В то же время в сообщении Елисейского дворца о поздравлении Макрона Путину не указывалось.

Напомним, по итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.