Меркель потребовала от Путина обеспечить проход украинских кораблей в порты Азовского моря Вчера, 23:54 6 Цей матеріал також доступний українською Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и потребовала обеспечить беспрепятственный проход украинских кораблей в Керченском проливе.

Меркель также заявила о необходимости отпустить украинских моряков, которые были захвачены во время инцидента, передает Интерфакс-Украина.

Также во время разговора обсуждался вопрос транзита российского газа через Украину и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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