Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Иван Компан
Все на улицу, бороться за будущее
Остап Сливинский
Математика ненависти

Меркель озвучила условие участия Huawei в построении немецкой сети 5G

Сегодня, 11:06
359
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила условие для участия Huawei в построении немецкой сети 5G.

Во время визита в Японию Меркель заявила,  что Германии нужны гарантии, что компания не будет передавать данные китайскому государству.

Как сообщает Reuters, канцлер подчеркнула, что это главное условия для продолжения работы Huawei на немецком рынке.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что правительство Германии может исключить Huawei из конкурса по разработке сетей 5G.

США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei), обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.

В декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Ответ Китая не заставил себя долго ждать: китайские правоохранители в отместку задержали трех граждан Канады по подозрению в "угрозе национальной безопасности". 

Теги:   Китай 5G Huawei Германия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 07:14

article_img
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один ранен
События

Вчера, 16:26

article_img
Грипп в Киеве: на карантин закрыли более 100 школ
Геополитика

Вчера, 18:59

article_img
Россия, отпусти Бекирова: Посольство США призвало РФ освободить активиста

Выбор редакции

IT-индустрия

Вчера, 15:00

article_img
Смертельная афера. Как основатель канадской криптобиржи унес в могилу $190 млн вкладчиков
Научпоп

Вчера, 20:00

article_img
Коктейль жизни. Израильские ученые определили, какое вещество убивает рак
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду - рейтинги

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
9489
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
7180
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
5967
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32220
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15936
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
14809
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32775
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
32220
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
32079