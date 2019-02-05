Меркель озвучила условие участия Huawei в построении немецкой сети 5G Сегодня, 11:06 359 Цей матеріал також доступний українською EPA Ангела Меркель EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила условие для участия Huawei в построении немецкой сети 5G.

Во время визита в Японию Меркель заявила, что Германии нужны гарантии, что компания не будет передавать данные китайскому государству.

Как сообщает Reuters, канцлер подчеркнула, что это главное условия для продолжения работы Huawei на немецком рынке.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что правительство Германии может исключить Huawei из конкурса по разработке сетей 5G.

США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei), обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.



В декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Ответ Китая не заставил себя долго ждать: китайские правоохранители в отместку задержали трех граждан Канады по подозрению в "угрозе национальной безопасности".