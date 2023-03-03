В Бундестаге назвали Меркель ответственной за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО

3 марта, 12:34
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Ангелу Меркель критикуют за блокирование вступления Украины в НАТО (Фото:REUTERS / Annegret Hilse)

Ангелу Меркель критикуют за блокирование вступления Украины в НАТО (Фото:REUTERS / Annegret Hilse)

Глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности. Политик считает, что Меркель разделяет ответственность за войну России против Украины.

Такое мнение Штрак-Циммерман высказала в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv.

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много тех, кто выступал за скорейшее принятие Украины, но Германия и Франция выступили против из уважения к позиции России.

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По словам политика, то, что украинцы не попали в НАТО, «было большой ошибкой, которую тогда совершили французы и Ангела Меркель». 

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Штрак-Циммерман также заявила, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но «историю Ангелы Меркель приходится переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов», добавила она. 

Чиновница Бундестага также дала прогнозы по поводу войны России против Украины. Она не верит, что война в Украине может продолжаться так долго, как Первая или Вторая мировая. 

"Война точно не продлится четыре-пять лет", - сказала она в интервью.

Политик добавила, что российский диктатор Владимир Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины. 

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На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против из уважения к России и опасений эскалации со стороны Москвы.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Меркель заявила, что до сих пор считает правильным решение не принимать Украину в НАТО.

Так она ответила на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил после массовых убийств мирных жителей российскими солдатами в Киевской области.

Меркель также заявляла, что не обвиняет себя в том, что недостаточно пыталась предотвратить российскую агрессию против Украины.

Также экс-канцлер заявляла, что не жалеет о решении своего правительства закупать у России природный газ в большом количестве, которое фактически поставило Германию в энергозависимость от Москвы.

Комментируя Минские соглашения, Меркель заявила, что это позволило Украине выиграть время, но призналась, что она не могла влиять на Путина в конце своей каденции.

Редактор: София Лазарова

Теги:   НАТО Германия Ангела Меркель Бундестаг Вступление в НАТО Украина НАТО Украина-Германия Россия-Германия Украина-НАТО Война России против Украины

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