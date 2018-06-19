Меркель ответила Трампу "о росте преступности в Германии"

Меркель опровергла заявления Трампа, который повторно попытался убедить в росте преступности в Германии из-за мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на повторные утверждения президента США Дональда Трампа о том, что в Германии в результате либеральной позиции в отношении мигрантов выросли показатели преступности.

Как пишет Bloomberg, Меркель сослалась на данные статистики Министерства внутренних дел ФРГ.

"Мой ответ следующий: министр внутренних дел недавно представил федеральную статистику преступности, и она говорит сама за себя", - сказала она.

Также канцлер уточнила, что в Германии установилась "достаточно позитивная тенденция", пообещав работать в этом направлении.

"Цифры, безусловно, обнадеживают, чтобы продолжать работать в этом направлении, чтобы еще больше снизить уровень преступности", - подытожила Меркель.

18 июня американский президент публично раскритиковал миграционную политику в Германии. Он утверждал, что в результате наплыва мигрантов в стране увеличились показатели преступности.

В ответ многие СМИ опровергли это утверждение.

19 июня Дональд Трамп повторно настоял на том, что в Германии увеличился уровень преступности из-за правительственной политики открытых дверей в отношении мигрантов.

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