Меркель ответила Трампу "о росте преступности в Германии"

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на повторные утверждения президента США Дональда Трампа о том, что в Германии в результате либеральной позиции в отношении мигрантов выросли показатели преступности.
Как пишет Bloomberg, Меркель сослалась на данные статистики Министерства внутренних дел ФРГ.
"Мой ответ следующий: министр внутренних дел недавно представил федеральную статистику преступности, и она говорит сама за себя", - сказала она.
Также канцлер уточнила, что в Германии установилась "достаточно позитивная тенденция", пообещав работать в этом направлении.
"Цифры, безусловно, обнадеживают, чтобы продолжать работать в этом направлении, чтобы еще больше снизить уровень преступности", - подытожила Меркель.
18 июня американский президент публично раскритиковал миграционную политику в Германии. Он утверждал, что в результате наплыва мигрантов в стране увеличились показатели преступности.
В ответ многие СМИ опровергли это утверждение.
19 июня Дональд Трамп повторно настоял на том, что в Германии увеличился уровень преступности из-за правительственной политики открытых дверей в отношении мигрантов.
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