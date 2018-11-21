Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на угрозы Испании заблокировать соглашение по Brexit из-за нерешенности проблемы Гибралтара.

"Мы знаем, насколько трудны сейчас дискуссии в самой Британии, но мы поддерживаем это соглашением о выходе. У нас все еще есть возражение Испании. Я не могу точно сказать, как мы будем решать эту проблему, но я надеюсь, что она будет решена к воскресенью", - цитирует Меркель Reuters.

В воскресенье, 25 ноября, состоится саммит ЕС, на котором обсудят британский проект соглашения по Brexit.

20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Британии в ЕС.

В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, так как отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.

Принадлежность территории оспаривается Испанией.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".