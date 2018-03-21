Меркель определила мир на Донбассе одной из задач немецкого правительства

Меркель представила в Бундестаге первый после переизбрания отчет

Мир на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины будет одной из задач немецкого правительства на ближайшие четыре года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге.

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - сказала она, пишет Укринформ.

Меркель также назвала незаконное нарушение Россией международно признанных границ одним из огромных вызовов современности.

14 марта Бундестаг поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Меркель стала главой правительства в четвертый раз.

Она возглавит правительство, созданное на базе союза ХДС/ХСС и СДПГ - так называемой Большой коалиции. Переговоры с социал-демократами продолжались с января 2018 года, перед этим, ХДС/ХСС не смог заключить союз с Зелеными и Свободными демократами.