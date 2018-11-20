Меркель обвинила Россию в нарушении ракетного договора

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ответственность за провал Договора о ракетах средней и меньшей дальности лежит прежде всего на Москве.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы знаем, что Россия долгое время не выполняла условия этого договора", - сказала канцлер, добавив, что США заявили, что хотят выйти из договора в связи с этим.
По словам лидера Германии, данная тема "затрагивает нас, как европейских членов НАТО, потому что речь идет о нашей безопасности, и теперь речь идет об обсуждении того, что мы дальше делать".
Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.
США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.
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