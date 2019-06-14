Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности Сегодня, 14:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Ангела Меркель REUTERS/Hannibal Hanschke

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы в Украине.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностях, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция», — цитирует Деммер Интерфакс-Украина.

По ее словам, для Германии «минский процесс» украинского урегулирования очень важен.

«Вы знаете, как важен нам минский процесс… В рамках „нормандского формата“ ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать», — указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.