Юрий Витренко
Мир с «Газпромом». Что это значит для Украины
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
Анатолий Амелин
Главное условие развития Украины
Джозеф Най
Как предотвратить цифровую войну?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности

Сегодня, 14:01
Цей матеріал також доступний українською
Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности - фото

REUTERS/Hannibal Hanschke

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы в Украине.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностях, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция», — цитирует Деммер Интерфакс-Украина.

По ее словам, для Германии «минский процесс» украинского урегулирования очень важен.

«Вы знаете, как важен нам минский процесс… В рамках „нормандского формата“ ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать», — указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги:   Германия Владимир Зеленский Ангела Меркель

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 16:53

img
Смешко подал в суд на Наливайченко из-за обвинений о причастности к отравлению Ющенко
Компании/Рынки

Вчера, 15:28

img
Суд встал на сторону Roshen в споре о красной ленте для упаковки тортов
Геополитика

Вчера, 14:48

img
Гибридное влияние РФ. Как политическая нестабильность в Молдове может повлиять на Украину

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 08:06

img
Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения
9488
Геополитика

12 июня, 21:02

img
Официально: США исправили название Киева в международной базе
6394
Геополитика

12 июня, 15:33

img
Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым
3805