Меркель об отравлении Скрипаля: Мы полны решимости реагировать дополнительными мерами

Меркель не исключает, что в связи с делом Скрипаля в адрес РФ возможны "дальнейшие меры"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в дальнейшем возможны новые меры против России в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом она сказала по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщает DW.

"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", - отметила немецкий лидер.

По ее словам, представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что все с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Вместе с тем, Меркель добавила, что прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, Брюссель дождется результатов анализа вещества, которое использовалось при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля, и в знак солидарности ЕС отозвал своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".